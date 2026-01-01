В Пермском округе приведут в порядок 21 кладбище Стоимость работ оценили почти в 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Содержание мест погребения в Пермском муниципальном округе в 2026 году оценили почти в 10 млн руб. По данным портала госзакупок, контракт будет заключён с МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края». Начальная цена составляет 9,9 млн руб.

Содержание элементов благоустройства предполагает в летний период до 15 октября работы по профилированию проезжей части, валку деревьев, вырубку кустарников, скашивание травы, уборку территории от посторонних предметов и мусора с утилизацией на полигоне ТБО. В зимний период — до 15 апреля и с 16 октября — очистку проезжей части, пешеходных дорожек от снега и льда, уборку территории от посторонних предметов и мусора с последующей утилизацией.

Работы коснутся 21 кладбища, расположенного в деревнях Болгары, Горшки, Канабеково, Касимово, Мостовой, Полуденной, Янычи, сёлах Гамово, Кольцово, Кояново, Нижний Пальник, Рождественское, Сташково, Троица, Хохловка, посёлках Кукуштан, Сылва, Юг, а также кладбища Бахаревское, Мулянка и у п. Юго-Камского. Общая площадь дорожной сети составляет 4,1 га, общая площадь захоронения и озеленения — 101,7 га.

Заявки на участие принимаются до 16 февраля, итоги подведут 18 февраля. Срок выполнения работ — с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Источник финансирования — бюджет муниципалитета.

