Определён подрядчик для обслуживания пермских кладбищ Сумма контракта составила 302,5 млн рублей

Константин Долгановский

В Перми выбрали подрядчика для содержания 17 кладбищ. Согласно информации на сайте госзакупок, на участие в открытом конкурсе поступила всего одна заявка. Участник согласился выполнить работы по начальной (максимальной) цене контракта.

Как сообщили «Новому компаньону» в минзакупок Пермского края, контракт на обслуживание мест погребения в Перми заключат с ООО «Техдоргрупп». Общая площадь захоронений и озеленения составляет 397,5 га. Сумма контракта составит 302,5 млн руб.

По условиям техзадания, в летний период компания должна проводить очистку дорог и пешеходных дорожек, территорий самих кладбищ, мойку проезжей части центральных дорог, утилизировать мусор, завозить техническую воду, убирать аварийные деревья и поросль, а также проводить акарицидную и дератизационную обработку.

Зимой необходимо чистить дороги от снега и затем вывозить снег с территорий кладбищ, обрабатывать центральные дороги и тротуары противогололёдными материалами. Обслуживанием кладбищ компания будет заниматься до конца 2027 года.

