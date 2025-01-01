Алёна Бронникова Уборка пермских кладбищ обойдётся городскому бюджету в 302 млн рублей Общая площадь содержания территорий составит 397 га Поделиться Твитнуть

На содержание 17 кладбищ в Перми из городского бюджета выделили 302,5 млн руб. С подрядчиком заключат договор на срок почти два года — с 21 декабря 2025-го по 31 декабря 2027 года.

Подрядчик должен будет проводить уборку и очистку территорий Северного, Окуловского, Южного, Егошихинского, Заозёрского, Головановского, Закамского, Верхне- и Нижне-Курьинского, Заборного, Блочного, Запрудского, Ново-Лядовского, Верхне-Муллинского кладбищ, нового и старого кладбищ на Банной горе. Общая площадь захоронений и озеленения составляет 397,5 га.

В летний период на объектах должна проводиться механизированная и ручная очистка покрытий дорог от пыли и грязи, пешеходных дорожек, территорий кладбищ от мусора, мойка проезжей части центральных дорог, очистка урн, мусоронакопителей и баков, вывоз и утилизация мусора, завоз технической воды, уборка аварийных деревьев и поросли, проведение три раза в год акарицидной и два раза в год дератизационной обработки.

Отдельно будут проводиться кошение газонов в Воинском квартале и вдоль центральных дорог Егошихинского кладбища и вдоль центральных дорог Северного, комплексная уборка Воинского квартала на Егошихинском весной, обеззараживание дренажных стоков и лабораторное исследование воды на Северном.

Зимой должна проводиться механизированная очистка дорог и вывоз снега, расширение дорог, обработка центральных дорог и тротуаров противогололёдными материалами, очистка водоотводных лотков от снега и снежно-ледяных образований до начала весеннего паводка.

Также должна быть организована работа контрольно-пропускных пунктов на Северном, Заозёрском, Егошихинском кладбищах и на новом на Банной горе. Время работы контрольно-пропускных пунктов — 86,8 тыс. часов. Кладбища открыты для посещения ежедневно с 1 мая по 15 сентября с 09:00 до 20:00 (в праздничные дни до 20:30), с 16 сентября по 30 апреля — с 09:00 до 18:00.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что инвентаризацию и формирование электронного реестра мест захоронений в Перми планируется выполнить в течение 345 календарных дней. В базе данных будут отражены сведения о захоронениях на 17 городских кладбищах. Максимальная цена контракта составляет 101,46 млн руб.

