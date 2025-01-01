Базу данных по захоронениям в Перми планируют подготовить в течение года Общая площадь инвентаризации кладбищ составит 510 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инвентаризацию и формирование электронного реестра мест захоронений в Перми планируется выполнить в течение 345 календарных дней. Отчёт будет вестись с даты заключения контракта с компанией на проведение работ.

В базе данных будут отображены сведения о захоронениях на 17 городских кладбищах общей площадью 510 га. В частности, на Северном (244 га), Южном (47 га), на новом и старом кладбищах на Банной горе (40 га), Заборном кладбище (38 га), на Заозерском (30 га), Егошихинском (29 га), Закамском (23 га), на Кислотных Дачах (12 га), на Верхнекурьинском кладбище (11 га), Нижнекурьинском (7,8 га), Запрудском (6,7 га), Окуловском (5,5 га), Новолядовском (5,1 га), Верхнемуллинском (4,9 га), Головановском (2 га) и Блочном (0,9 га).

Максимальная цена контракта составляет 101,46 млн руб. Дата подведения итогов определения подрядчика — 26 августа. Контракт будет подписан с МКУ «Пермблагоустройство». Срок исполнения — с даты подписания до истечения 385 календарных дней и полного исполнения сторонами обязательств.

Как указано в конкурсной документации, подрядчик должен будет подготовить макет базы данных, собрать информацию о захоронениях из книг регистрации захоронений, обследовать кладбища и собрать сведения с надгробий и объектов на их территориях по каждому захоронению, в том числе по «бесхозяйным». Затем сопоставить данные, определить координаты и геоинформационные сведения, оценить состояние захоронений, выполнить фотосъёмку и наполнить реестр информацией.

О планах властей по созданию базы данных захоронений стало известно в 2024 году. Средства на её формирование были выделены из муниципального бюджета, запланированного на 2025–2027 годы. Цифровизация поможет семьям покойных получать всю информацию о состоянии захоронений.

На формирование электронного реестра ещё пяти муниципалитетов Пермского края ранее также выделили 19,5 млн руб. Инвентаризация мест захоронений запланирована в Березниках, Добрянке, Чердыни, Краснокамске и Пермском муниципальном округе. Однако в данный момент определение исполнителя приостановлено по жалобе, поступившей в Пермское УФАС от компании ООО «Абрис». Заявитель считает, что его заявка на участие в конкурсных процедурах была неправомерно отклонена.

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