На создание базы данных по захоронениям в Перми планируют выделить 102 млн рублей Эту сумму заложат в бюджете города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми планируют выделить в течение двух ближайших лет почти 102 млн руб. на формирование базы данных захоронений. Соответствующие сведения содержатся в проекте поправок к бюджету на 2025-2027 годы.

Как указано в документе, формирование электронной базы данных по захоронениям на местах погребения города запланировано в рамках муниципального проекта «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям». В случае принятия поправок к бюджету, в 2025 году на эти цели направят 29,4 млн руб., а в 2026-м — 72,5 млн руб.

В августе 2024 года стало известно, что городские власти намерены разработать стратегию цифровизации кладбищ Перми. По мнению чиновников, цифровизация позволит семьям покойных получать актуальную информацию о состоянии конкретных захоронений, а найти их станет проще благодаря возможности поиска по фамилии, имени и другим данным. После этого планируется внедрение электронного учёта работы кладбищ и предоставление муниципальных ритуальных услуг в цифровом формате.

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