Власти Перми объявили о цифровизации городских кладбищ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми планируют разработать стратегию цифровизации кладбищ города. Об этом стало известно после встречи мэра Эдуарда Соснина с руководством муниципального предприятия «Ритуальные услуги».

Как отметил градоначальник в своём telegram-канале, цифровизация позволит семьям покойных получать актуальную информацию о состоянии конкретного захоронения. Кроме того, поиски мест захоронения станут проще благодаря возможности поиска по фамилии, имени и другим данным. На следующем этапе планируется внедрение электронного учёта работы кладбищ и предоставление муниципальных ритуальных услуг в цифровом формате. «Это даст возможность отдать дань уважения заслуженным деятелям города и включить места их погребения в исторические экскурсии о Перми», — пояснил мэр.

Также в ходе встречи Эдуард Соснин поручил руководству «Ритуальных услуг» проанализировать возможность комплексного благоустройства прилегающей к кладбищам территории, установки контейнеров для мусора, размещения указателей кварталов и реконструкции административных зданий. Кроме того, в планах имеется построить более вместительный городской прощальный зал.

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