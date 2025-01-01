Алёна Бронникова Создание базы данных по захоронениям в Прикамье оценили в 19 млн рублей Инвентаризацию проведут в пяти округах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пяти округах Прикамья выполнят инвентаризацию мест захоронений и создадут базу данных. На оказание услуг из муниципальных бюджетов выделено в целом 19,5 млн руб.

В Березниках выполнят инвентаризацию захоронений на городском кладбище по ул. Мамина Сибиряка, 1а, на площади 19,25 га. В Добрянке — на кладбище, расположенном рядом с адресом по ул. Пригородной, 1, на семи участках общей площадью 21,72 га. В Чердыни — на двух участках кладбища площадью 10,47 га. В Краснокамске — на ул. Гагарина, 150 площадью 13,6 га.

А также в Пермском муниципальном округе: в с. Гамово — 4,09 га, в д. Болгары — 24,85 га, с. Лобаново — 7,04 га, рядом с д. Бахаревкой — 10,17 га и рядом с п. Юго-Камским — 10,09 га.

Инвентаризация будет проводиться для учёта мест погребения и мест захоронения, формирования электронного реестра мест захоронений и систематизации данных о них, выявления бесхозных захоронений, определение состояния захоронений и установление фактических границ.

На сбор данных, обследование кладбищ, определение координат и состояния мест захоронений, фотосъёмку подрядчику даётся время до 31 октября. Создать и наполнить электронный реестр, подготовить план-схему мест захоронений и каталоги документов, фотоизображений и геоинформационных данных необходимо до 30 ноября.

Ранее стало известно, что на создание базы данных захоронений в Перми выделят 102 млн руб. в течение двух лет. По мнению чиновников, цифровизация позволит семьям покойных получать актуальную информацию о состоянии захоронений и упростить поиск.

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