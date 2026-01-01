Содержанием зелёных насаждений у дорог в Перми займётся «Техдоргрупп» Компания получила наиболее высокую оценку комиссии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Техдоргрупп» выиграло ещё один электронный конкурс в Перми. Компания займётся содержанием зелёных насаждений на улично-дорожной сети, расположенных на землях неразграниченного пользования.

Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, участие в конкурсе приняли пять организаций. Начальная цена составляла 25 млн 752 тыс. руб. Предложения участников о цене контракта были на 0,2-7% ниже максимальной. Победителем был выбран участник, получивший наиболее высокую оценку комиссии (95,61 из 100). Им стал «Техдоргрупп», предложивший выполнить работы по цене на 0,2% ниже максимальной — 25 млн 700 тыс. руб.

Напомним, подрядчик должен до 20 мая выполнить санитарную и омолаживающую обрезку крон 3 тыс. деревьев и расчистить от древесно-кустарниковой растительности 7,9 тыс. кв. м участков. Вторым этапом — с 15 октября по 15 декабря — необходимо обрезать кроны 1,5 тыс. деревьев и расчистить 5,4 тыс. кв. м участков от растительности.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Техдоргрупп» выиграл тендер по содержанию долин малых рек в Перми. Следить за объектами необходимо в течение года. Стоимость контракта составила 23,9 млн руб.

