Содержание деревьев у дорог в Перми оценили в 25 млн рублей Работы будут проводиться в два этапа в 2026 году

Максим Артамонов

МКУ «Городское зелёное строительство» ищет подрядчика для выполнения работ по уходу за деревьями на городских улицах. Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, стоимость услуг оценили в 25,7 млн руб. Средства предусмотрены в бюджете города.

По условиям контракта, подрядчик должен будет в 2026 году выполнить в два этапа работы по содержанию зелёных насаждений, произрастающих в улично-дорожной сети, на землях неразграниченного пользования. Подрядчика определят 27 января.

В целом работы коснутся 4,6 тыс. деревьев, расчистка от поросли древесно-кустарниковой растительности — 13,3 тыс. кв. м, так, в Дзержинском районе — 652 дерева и 1 тыс. кв. м, в Индустриальном — 126 деревьев и 2 тыс. кв. м, в Кировском — 1,4 тыс. деревьев и 2 тыс. кв. м, в Мотовилихинском — 477 деревьев и 2 тыс. кв. м, в Свердловском — 869 и 2,3 тыс. кв. м, в Орджоникидзевском — 760 деревьев и 2 тыс. кв. м, в Ленинском — 298 деревьев и 2 тыс. кв. м.

Первым этапом с даты заключения контракта до 20 мая необходимо выполнить санитарную и омолаживающую обрезку крон 3 тыс. деревьев и расчистить от древесно-кустарниковой растительности 7,9 тыс. кв. м участков. В рамках второго — с 15 октября по 15 декабря — обрезать кроны 1,5 тыс. деревьев и расчистить 5,4 тыс. кв. м.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что содержание 876 растений в кашпо в 2026 году в Перми оценили в 3,5 млн руб. Сроки выполнения работ — с 1 мая до 20 сентября 2026 года.

