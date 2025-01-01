Работы по уходу за растениями в кашпо в Перми оценили в 3,5 млн рублей Подрядчика ищут на 2026 год Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Петровых / Администрация города Перми

МКУ «Городское зелёное строительство» ищет подрядчика для выполнения работ по уходу за растениями, которые устанавливаются на территории Перми в вазонах и кашпо в тёплое время года. Стоимость работ оценивается в 3,5 млн руб.

Сроки выполнения работ — с 1 мая до 20 сентября 2026 года. Количество контейнеров с растениями — 876, из них 791 кашпо с древесно-кустарниковыми растениями, 16 гранитных кашпо с деревьями, 60 бетонных вазонов и девять кашпо с кустарниковыми растениями.

Подрядчик должен будет поливать и удобрять растения, опрыскивать их защитными составами инсектицидов и фунгицидов при необходимости или в качестве профилактики, проводить санитарную обрезку, а также листовые обработки удобрениями и стимуляторами роста. Кроме того, необходимо ухаживать за грунтом и контейнерами, убирать мусор. Финансирование запланировано в рамках муниципального бюджета.

Как указано на платформе «Сбербанк-АСТ», подрядчика определят 16 января.

Летом на улицах Перми было установлено более 600 кашпо с кустарниками и цветами. В октябре растения на зимовку переместили в питомник «Хмели». В кадках в этом сезоне можно было увидеть туи, ивы, ели голубые, лиственницы, сосны горные, рябины, яблони, черёмухи, клёны Гиннала, боярышник, розы, дерены, пузыреплодники и другие растения.

