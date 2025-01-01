На улицах Перми разместили более 600 кашпо с кустарниками и цветами Они установлены в основном в центре города Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Петровых / Администрация города Перми

В Перми продолжается озеленение городских улиц. Как сообщает мэрия, уже размещено более 600 кашпо с лиственницами, туями, ивами, елями, боярышником, яблонями и другими растениями.

Кадки размещены на ул. Ленина, возле ДК им. Солдатова, у Дома молодёжи, спорткомплекса им. Сухарева, цирка, центра «Муравейник», а также на улицах Крисанова, Борчанинова и Комсомольском проспекте. Кроме того, в этом году разместят ещё 316 кашпо, 86 из которых установят на ш. Космонавтов.

Фото: МКУ "Горзеленстрой"





При озеленении используют в том числе и мобильное. Как отметили в мэрии, использование мобильного озеленения способствует улучшению экологии и уменьшению загрязнений воздуха.





«Оно особенно важно там, где сложно высаживать растения в грунт из-за подземных коммуникаций или высокой пешеходной нагрузки», — подчеркнули в администрации Перми.





Напомним, по инициативе главы Перми Эдуарда Соснина в Перми реализуется проект #ПермьЗелёная, направленный на улучшение экологии в городе. Для этого используют озеленение, создают и поддерживают зелёные зоны, благоустраивают парки и скверы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.