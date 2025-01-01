С улиц Перми начали убирать мобильное озеленение Зиму теплолюбивые деревья и кустарники проведут в питомнике «Хмели» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Сотрудники МКУ «ГорЗеленСтрой» и привлеченные подрядчики приступили к перемещению мобильных зеленых насаждений с улиц Перми в питомник «Хмели», сообщили в городской администрации.

Здесь до наступления весны растения будут находиться в условиях, обеспечивающих защиту корневой системы и надземной части от неблагоприятных погодных условий. Завершить транспортировку всего передвижного озеленения планируется к концу октября.

В кадках в этом сезоне можно было увидеть разнообразные виды: туи, ивы, ели голубые, лиственницы, сосны горные, рябины, яблони, черемухи, клены Гиннала, боярышник, розы, дерены, пузыреплодники. Для создания цветочных композиций использовались такие растения, как дерен, спирея, можжевельник, вейник, элимус, овсянница сизая, очиток, тысячелистник, молиния, фалярис, волоснец песчаный, петунии. Новинкой этого года стало появление 75 вазонов с розами сорта «Тереза Багнет канадская парковая» на улицах Сибирской и Пермской. Дополнительные кашпо с этими розами были размещены в сквере Буркова и возле Театра-Театра.

На ш. Космонавтов было установлено 86 вазонов с яблонями, рябинами и кленами Гиннала.

