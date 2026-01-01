Содержанием долин малых рек в Перми займётся подрядчик реконструкции набережной «Техдоргрупп» согласился выполнить работы по максимальной цене контракта Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Услуги по содержанию объектов проекта «Зелёное кольцо» в долинах рек Егошиха и Данилиха в Перми в течение года будет оказывать ООО «Техдоргрупп». По данным сайта госзакупок, МКУ «Городское зелёное строительство» подписало с компанией контракт по начальной (максимальной) цене — 23,9 млн руб.

Напомним, подрядчик будет отвечать за содержание парковых зон «Разгуляй», «Пермский период», «Городские горки», «Красные казармы», сквера Каменских, парка возле Центрального рынка и Серебрянского парка. Срок выполнения работ — с 1 февраля по 31 декабря 2026 года. В зимнее время предусмотрены работы по уборке и вывозу снега, летом — по уборке мусора и сорной растительности.

В портфеле пермской компании «Техдоргрупп» — благоустройство эспланады, реконструкция набережной и площади Трёх столетий. Кроме того, ООО является генеральным подрядчиком первого этапа обустройства Архиерейского квартала, включающего снос зданий старого зоопарка и подготовку проектной документации по восстановлению исторических зданий. Осенью «Новый компаньон» сообщал, что компания выиграла тендер на обслуживание в Перми кладбищ.

