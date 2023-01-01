Максим Артамонов В Перми реконструировали площадь Трёх столетий На этом месте будет установлена стела с символикой оружия Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

На набережной у Речного вокзала и железнодорожного вокзала Пермь-1 закончены работы по реконструкции площади Трёх столетий. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Для транспорта здесь сделали разворотное кольцо, для гуляющих — променад, скамейки и озеленение. Уже начали устанавливать памятную стелу от «Мотовилихнских заводов»: готово основание и смонтированы два артиллерийских ствола гаубицы «Мста-Б», осталось добавить ещё несколько элементов», — рассказал чиновник.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Напомним, в начале апреля этого года возобновились работы по реконструкции площади. По проекту в её центре должна быть установлена стела. Она будет представлять собой две гаубицы «Мста», которую использует российская армия в ходе СВО, со щитом: герб города, надпись «Город трудовой доблести» и символика Пермь-300. На обратной стороне памятника — генеалогия военно-промышленного комплекса Перми. Её проект власти показали в начале мая.

В апреле чиновники заявляли, что планируют сделать на территории площади новую многоуровневую парковку. Она будет предусмотрена проектом четвёртого этапа ремонта набережной. Работы ведёт подрядчик «ТехДорГрупп», который осуществил ремонт набережной на всех этапах.

Площадь Трёх столетий раньше назвалась площадью Европы, однако из-за российской спецоперации на Украине и конфликта с европейскими странами её переименовали. Такое решение в конце марта этого года принял совет по топонимике при главе города.

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