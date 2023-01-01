Максим Артамонов В Перми возобновился ремонт площади у Речного вокзала Закончить его чиновники обещают к июню Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе городской администрации сообщили, что подрядчик возобновил работы на площади Трёх столетий рядом с Речным вокзалом. В ходе капитального ремонта будут обустроены сети наружного освещения, сделано новое дорожное покрытие проезжей части и тротуаров, благоустроена пешеходная зона,установлены скамейки и кадки для саженцев и проведено озеленение. Завершить капитальный ремонт площади чиновники пообещали в июне этого года.

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, «обновлённая площадь стилистически свяжет набережную Камы и Завод Шпагина». Чиновник считает, что после ремонта площадь «станет более удобной как для движения транспорта, так и для пешеходов — потоки будут разделены».

Парковку, которая сейчас находится на площади, вынесут за пределы кругового движения и разместят рядом со зданием по ул. Монастырской, 2. Хватит ли там места для всех желающих, в пресс-службе мэрии не уточнили.

Осенью прошлого года подрядчик выполнил работы на сетях дождевой и кабельной канализации. Сейчас идёт разбор старого основания площади и покрытия из тротуарной плитки. В ближайшее время демонтируют опоры наружного освещения и начнут установку бортового камня.

Напомним, в конце марта по решению совета по топонимике при главе города, площадь Европы у Речного вокзала получила название Площадь трёх столетий, а в городе появилась улица, названная в честь краеведа и этнографа, профессора Георгия Чагина.

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