Алёна Бронникова Краевые власти планируют строительство новой многоуровневой парковки в Перми Новая парковка будет предусмотрена проектом четвёртого этапа ремонта набережной Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми рассматривается возможность строительства многоуровневой парковки у набережной, на территории рядом с кафе «Чайка Заза». Об этом на заседании комитета гордумы по экономразвитию депутатам рассказал и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов.

Чиновник отметил, что в рамках реконструкции площади Трёх столетий, которая находится в начале ул. Монастырской, уменьшилось количество парковочных мест. Так, организованы 28 машино-мест и два парковочных места для экскурсионных автобусов напротив Речного вокзала. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы сохранить прогулочную часть на набережной Камы.

«Действительно, уменьшается количество плоскостных парковок открытого типа на этом участке. Добавляется в рамках проекта модульное озеленение, гранитная плитка на половине объекта, потому что этот объект граничит с объектом краевого минтранса, причалом на реке Кама. Проект в части организации парковок ещё был рассмотрен в связи с тем, что краевые коллеги прорабатывают вопрос по реализации строительства многоуровневой парковки там, где находится «Чайка Заза»», — рассказал чиновник.

Проектирование ул. Монастырской власти Пермского края рассматривают в рамках четвёртого этапа капитального ремонта набережной до Мотовилихинских заводов. Дмитрий Мясоедов уточнил, что строительство многоуровневой парковки рассматривается на примере реализованного паркинга у ТЦ «Радуга».

Обновление площади Трёх столетий планируется завершить 28 мая. Напомним, работы ведёт подрядчик «ТехДорГрупп», который осуществил ремонт набережной на всех этапах. Как отмечают власти, работы ведутся с опережением графика.





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