Максим Артамонов В Перми начался капремонт площади Европы Работы планируют завершить к июню 2023 года Поделиться Твитнуть

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На площади Европы (участок между зданиями по ул. Монастырской, 2 и 3а) начались работы по капитальному ремонту автодороги. После ремонта пространство будет разделено на зону выделенного двухполосного кругового движения, зону стоянки автобусов и зону парковки, сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».



Подрядная организация — ООО «ТехДорГрупп» — должна закончить капитальный ремонт к июню 2023 года.



Капремонт ведётся на условиях софинансирования краевой и городской казны и предполагает комплекс работ: устройство сетей наружного освещения, кабельной и дождевой канализации, укладка дорожного покрытия проезжей части и тротуаров и благоустройство территории.



На время дорожных работ возможны временные ограничения движения транспорта по полосам. В МКУ «Пермблагоустройство» просят пермяков и гостей города отнестись к этому «с пониманием».



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