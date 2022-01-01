Елена Синица Ремонт пермской площади Европы может обойтись в 120 млн рублей Средства выделят из бюджетов Перми и Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджет Пермского края на 2022-2024 годы вновь внесут поправки. Соответствующий документ внёс на рассмотрение в Законодательное собрание губернатор Дмитрий Махонин.

Согласно поправкам, предлагается выделить средства на капитальный ремонт площади Европы в Перми. Как говорится в пояснительной записке, речь идёт о ремонте дороги по ул. Монастырской между зданиями № 2 и 3а.





Стоимость работ оценивается в 120,6 млн руб. Ремонт планируется в 2022-2023 годах на условиях софинансирования (50% — краевой бюджет, 50% — бюджет Перми).

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