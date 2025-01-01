На содержание долин малых рек власти Перми готовы потратить почти 24 млн рублей Подрядчик будет обслуживать территорию круглый год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Городское зеленое строительство» объявило конкурс на выбор компании, которая займётся уходом за объектами проекта «Зелёное кольцо», охватывающего долины рек Егошихи и Данилихи. Начальная цена контракта составляет 23,9 млн руб. Соответствующее объявление размещено на сайте государственных закупок.

Согласно условиям технического задания, победитель аукциона будет отвечать за обслуживание парковых зон «Разгуляй», «Пермский период», «Городские горки», «Красные казармы», сквера Каменских, парка возле Центрального рынка и Серебрянского парка с 1 февраля по 31 декабря 2026 года.

В зимнее время предусмотрены работы по уборке и вывозу снега, а также очистка пешеходных зон, лестниц и малых архитектурных элементов. В летние месяцы подрядчику поручено собирать мусор и опавшую листву, подметать тротуары и бороться с сорной растительностью. На протяжении всего срока действия контракта также запланировано удаление несанкционированных надписей и поддержание в исправном состоянии элементов городского благоустройства.

Как писал ранее «Новый компаньон», проект благоустройства экологического парка «Южный лес» власти оценили в более 11,2 млн руб. Победитель аукциона на разработку проектно-сметной документации должен спроектировать наружное освещение территории и видеонаблюдение, выполнить архитектурно-строительные чертежи некапитальных сооружений, лестниц, подпорных стен, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства и парковой инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.