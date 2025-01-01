Проект благоустройства пермского экопарка «Южный лес» оценили в 11,3 млн рублей
Работы планируется выполнить до декабря этого года
На сайте госзакупок появилась информация о разработке проектно-сметной документации на благоустройство экологического парка «Южный лес».
Начальная максимальная цена контракта составляет более 11,2 млн руб.
В техзадании сообщается, что подрядчик должен спроектировать наружное освещение территории и видеонаблюдение, выполнить архитектурно-строительные чертежи некапитальных сооружений, лестниц, подпорных стен, индивидуальных малых архитектурных форм и других элементов благоустройства и парковой инфраструктуры.
Заявки принимаются до 19 августа.
Сроки выполнения работ — с 5 сентября до 10 декабря 2025 года.
Как писал ранее «Новый компаньон», в конце июля мэр Перми Эдуард Соснин сообщал, что в краевой столице на сегодняшний день обустроено 9,5 км экологических троп и пешеходных дорожек в долинах малых рек. В дальнейшем городские власти планируют связать между собой благоустроенные участки, чтобы закольцевать пешеходный маршрут по долинам рек Егошихи и Данилихи, улице Чкалова и набережной Камы.
В частности, он назвал в качестве таких мест обустройства территории рек Ивы и Мулянки, а также парков «Южный лес» и «Красные горки». В ближайшие три года на эти цели будут заложены соответствующие средства из бюджета.
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