Проект благоустройства пермского экопарка «Южный лес» оценили в 11,3 млн рублей Работы планируется выполнить до декабря этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок появилась информация о разработке проектно-сметной документации на благоустройство экологического парка «Южный лес».

Начальная максимальная цена контракта составляет более 11,2 млн руб.

В техзадании сообщается, что подрядчик должен спроектировать наружное освещение территории и видеонаблюдение, выполнить архитектурно-строительные чертежи некапитальных сооружений, лестниц, подпорных стен, индивидуальных малых архитектурных форм и других элементов благоустройства и парковой инфраструктуры.

Заявки принимаются до 19 августа.

Схема их техзадания к проекту

Сроки выполнения работ — с 5 сентября до 10 декабря 2025 года.

Как писал ранее «Новый компаньон», в конце июля мэр Перми Эдуард Соснин сообщал, что в краевой столице на сегодняшний день обустроено 9,5 км экологических троп и пешеходных дорожек в долинах малых рек. В дальнейшем городские власти планируют связать между собой благоустроенные участки, чтобы закольцевать пешеходный маршрут по долинам рек Егошихи и Данилихи, улице Чкалова и набережной Камы.

В частности, он назвал в качестве таких мест обустройства территории рек Ивы и Мулянки, а также парков «Южный лес» и «Красные горки». В ближайшие три года на эти цели будут заложены соответствующие средства из бюджета.

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