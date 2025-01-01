Готовность работ по благоустройству долины реки Егошихи в Перми составляет 98% Работы идут в рамках проекта «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми в рамках проекта «Зелёное кольцо» завершается благоустройство долины реки Егошихи — работы выполнены на 98%. Ход работ проинспектировали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава краевой столицы Эдуард Соснин.

В ООПТ «Егошихинская долина» находятся парки «Разгуляй», «Городские горки», «Зелёнка», «Пермский период» и «Жунёв». В них обустроены маршруты общей протяжённостью 3,7 км, установлены входные группы, освещение, системы видеонаблюдения и навигация, высажено более тысячи кустарников и деревьев.

Также в парках «Разгуляй» и «Пермский период» смонтирован настил длиной 1,7 км, установлены скамейки, урны, оборудованы смотровые площадки. Недалеко от Северной дамбы возводится визит-центр. Также визит-центр уже установлен в парке «Городские горки». В них планируется проводить мастер-классы, экологические экскурсии, выставки и другие мероприятия экологической направленности.

В районе улиц Революции, Веселой, Разгуляйской и на бульваре Гагарина появятся дождевые сады, которые очищают дождевую воду, улучшают качество водных объектов, снижают нагрузку на склоновые участки рек. Подготовительные работы уже проведены, на завершающем этапе подрядчик высадит влаголюбивые растения.

Пешеходные дорожки длиной 0,5 км, детская и смотровая площадки, места для отдыха оборудованы также в парках «Жунёв» и «Городские горки» (участок «Средняя дамба»). Экотропа длиной 1,4 км, площадка для выгула собак и спортивная площадка, зона отдыха с качелями и шезлонгами появиилсь в парке «Зелёнка»

Дмитрий Махонин подчеркнул, что зелёные пространства города превращаются в места, где проводят время целыми семьями, занимаются спортом, гуляют с домашними животными. Он отметил, что необходимо закольцевать пешеходный маршрут, чтобы сделать переход от одной точки к другой максимально комфортным.

Как объяснил Эдуард Соснин, в Перми обустроено 9,5 км экологических троп и пешеходных дорожек в долинах малых рек.

«Далее мы планируем связать между собой благоустроенные участки, чтобы закольцевать пешеходный маршрут по долинам рек Егошихи и Данилихи, улице Чкалова и набережной реки Камы. В планах обустраивать территории рек Ивы и Мулянки, а также парков «Южный лес» и «Красные горки». В ближайшую трёхлетку на эти цели закладываем средства», — добавил мэр.

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