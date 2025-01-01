Алёна Бронникова Сад на месте зоосада В Перми представили проект по развитию территории архиерейского квартала Поделиться Твитнуть

Фото презентация проекта развития Архиерейского квартала

В Перми приступают к работам по развитию территории старого зоопарка на ул. Монастырской, 10, откуда всего месяц назад были полностью перевезены все животные. У Спасо-Преображенского кафедрального собора, в границах улиц Окулова, Газеты «Звезда», Монастырской и Соборной площади, будет обустроено новое общественное пространство «Архиерейский квартал».

Здесь планируется реализовать три связанных друг с другом проекта: благоустройство территории у Спасо-Преображенского кафедрального собора, обустройство яблоневого сада на его историческом месте и восстановление пяти архиерейских домов. Проект идеологически разделён на две зоны: «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников или арт-объектов в будущем, таких как ротонда или часовня, и «светскую зону» для отдыха и прогулок.

На прошлой неделе, 2 октября, в Перми состоялась пресс-конференция, посвящённая началу реализации проекта. В ходе обсуждения советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов отметил, что подготовка к проекту идёт достаточно давно и серьёзно. На одной территории расположены разные по форме собственности и по своему назначению объекты, что требует детальной проработки.

«Необходимо было совместить все три проекта с инженерной, смысловой и архитектурной точек зрения, чем сейчас и занимается большая команда. Очень важно, чтобы высотные отметки, подходы, дизайн и смыслы в них были едины. Чтобы внешне и фактически все эти три проекта создавали единую гармоничную, красивую и безопасную атмосферу во всём квартале», — подчеркнул он.

История места

Создание в Перми архиерейского квартала связано с историей одного из самых старейших на Урале Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря, образованного в 1561 году Аникой Строгановым. За свою историю он переезжал три раза, в Пермь был перенесён указом Екатерины II.

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова напомнила, что в 1799 году указом Павла I была организована Пермская епархия, и к этому времени на территории монастыря образовался церковный комплекс. Рядом с монастырём было организовано большое Архиерейское кладбище, ставшее местом упокоения более 500 пермяков, в том числе известных и знаковых для города личностей: купцов, чиновников, священнослужителей, учёных, профессоров. Оно просуществовало до 1927 года.

С начала 1920-х годов пространство начал осваивать краеведческий музей, художественный отдел которого занял архиерейский дом, а затем и кафедральный собор, переданный впоследствии в ведение музея. В 1930-х годах власти города приняли решение разместить зоосад на территории архиерейского квартала и кладбища.

Ведение работ

Сейчас квартал входит в границы территории федеральных и региональных объектов культурного наследия, в том числе памятника археологии, ансамбля «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, архиерейский дом» и «Архиерейского кладбища». Это накладывает определённые обязательства по ведению работ на территории таких объектов, в том числе проектные решения прорабатываются с учётом обеспечения сохранности находящихся там объектов культурного наследия.

Все работы по демонтажу покрытий и сооружений старого зоопарка запланированы под руководством археологов. Как рассказал директор НИЦ «Камская археологическая экспедиция» Михаил Перескоков, в связи с тем, что территория пострадала от антропогенного воздействия, будет организовано археологическое наблюдение, включающее наблюдение за процессом, раскопки и исследование.

Роль генерального подрядчика выполняет ООО «Техдоргрупп». Его задачей является увязка трёх проектов, а также подготовка проектной документации по восстановлению архиерейских домов и исторического здания конюшни, где позже был организован «слоновник». Демонтаж начнётся в ближайшее время и завершится ориентировочно в конце 2026 года. Разборка будет вестись в основном вручную и поэлементно: в обратном цикле — от кровли к фундаменту. В рамках всех работ запланировано также обновление инженерных сетей, проложенных под зоопарком ещё на стадии его возведения.

Сад и строительство

Директор Института территориального планирования Елена Ермолина обратила внимание, что проект не подразумевает возведение объектов капитального строительства. Здесь предполагается только реконструкция собора и здания конюшни и воссоздание на историческом месте архиерейских домов вдоль ул. Окулова, в одном из которых сейчас находится террариум. Обустройство яблоневого сада также будет вестись исключительно за пределами некрополя или там, где археологический слой разрушен и специалисты могут дать разрешение на высадку деревьев.

«Исторически у соборов всегда располагались яблоневые сады, сад здесь сохранился, поэтому концепт представляет тихий отдых, созерцание, дань памяти. Мы очень бережно относимся к территории. На месте вольеров, где были парнокопытные животные, уже есть разрушенный археологический слой. В этом месте будут высажены деревья. Помимо кладбища, в квартале была ещё светская часть, которая располагалась рядом с ул. Газеты «Звезда». Именно из этих соображений зона была разделена на «дань памяти» и «светскую часть», которая подразумевает тихие прогулки, созерцание реки», — добавила Елена Ермолина.

Она также рассказала, что в зависимости от результатов археологических работ будут определены места под размещение будущих объектов монументального искусства или арт-объек­тов, в том числе часовни. Светская часть для тихих прогулок и смотровая площадка будут размещены ближе к улицам Окулова и Газеты «Звезда». Здание конюшни обладает признаками объекта культурного наследия, типичными для конца XIX века, поэтому его намерены отреставрировать и создать в нём многофункцио­нальное пространство, которое могут занять чайная оранжерея или библиотека.

Павел Черепанов также отметил, что в здании конюшни могут быть организованы и другие пространства. Пока в планах — создать в цокольной части собора небольшой музей архиерейского квартала, но, поскольку собор является объектом культурного наследия, под музей может быть организована часть здания конюшни. Итоговое функциональное наполнение будет определено после наполнения архиерейских домов.

Точное место размещения яблоневого сада будет выбрано только после определения границ и структуры некрополя, на котором был построен зоопарк. Дорожки будут запланированы на своих исторических местах. После определения границ работы будут разделены на этапы: внутри границ будут вестись археологические работы, за ними — начнутся строительно-монтажные работы по благоустройству парка. Места захоронений планируется оставить свободными, на карте проекта они заполнены зеленью — газонами. Восстановление отдельных захоронений не планируется, однако прорабатывается идея увековечить имена усопших, например, на будущей часовне.

Сроки работ

Если сроки демонтажа намечены примерно на конец 2026 года, то сроки завершения всех проектов пока назвать трудно. Процесс восстановления кафедрального собора может занять длительное время. По словам Павла Черепанова, аналогичные проекты занимают от одного до пяти лет. По проектной документации на реконструкцию самого здания положительное заключение Главгосэкспертизы было получено в этом году. При этом в процессе предварительных работ было найдено много скрытой росписи на стенах, и, пока не будет завершено исследование всех стен здания, глобальные внутренние работы вести нельзя.

Проект по восстановлению архиерейских домов будет реализован с привлечением частного инвестора, часть зданий будет потом принадлежать ему, часть — епархии. Документы, на которых запечатлён внешний облик объектов, сохранены, однако информация о внутренней отделке утрачена. Этапность строительства будет определена соглашениями, к первому этапу приступят через год. В целом строительство займёт примерно полтора года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.