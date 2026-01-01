Екатерина Мизулина высказалась о нападении ученика с ножом в школе Прикамья Она отметила изменения в освещении ЧП Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина записала видео в тг-канале из Перми

Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», высказалась о происшествии в школе города Александровск Пермского края, где ученик седьмого класса ранил ножом одноклассника.

Она рассказала, что учителя ОБЖ и физики первыми пришли на помощь пострадавшему. Они же обезвредили нападавшего, отобрали у него нож.

Нападение семиклассника на одноклассника, вероятно, произошло из-за ссоры, пишет Мизулина. Конфликт 13-летний подросток решил разрешить с помощью ножа. Он поднялся на третий этаж школы, где встретил своего сверстника и нанес ему несколько ударов.

Мизулина отметила, как изменилось освещение события, связанного с нападением на школу. Несмотря на попытки СМИ и пабликов получить больше деталей, кадры с насилием не распространяются, за редким исключением. Это свидетельствует о том, что общественность отреагировала должным образом.

Издание perm.aif.ru обращает внимание на комментарии школьников к посту Мизулиной. Они рассуждают, с чем может быть связан инцидент. Среди предположений буллинг и неблагоприятная обстановка дома.

Напомним, 19 февраля семиклассник нанёс ножевые ранения однокласснику. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего, а также по статьям о халатности и нарушениях требований безопасности. Пострадавшего подростка госпитализировали. Сейчас он находится в Пермской городской клинической больнице. Его состояние стабильно тяжёлое.

В школах Александровска принято решение о временной приостановке занятий до 24 февраля.

