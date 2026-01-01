Раненого ножом семиклассника перевезли в Пермь Состояние пациента врачи оценивают как стабильно тяжёлое Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Школьника, не которого с ножом напал одноклассник, успешно перевезён из Березников в Пермскую краевую клиническую больницу с помощью бригады санавиации. Состояние пациента врачи оценивают как стабильно тяжёлое. В больнице специалисты уже начали лечение, сообщает минздрав региона.

Напомним, утром 19 февраля в одной из школ Александровска подросток с ножом напал на одноклассника. Пострадавшего госпитализировали и провели операцию. Нападавший, одноклассник жертвы, задержан. Возбуждено уголовное дело. Семиклассник доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. В следкоме распространили видео с места происшествия.

Ранее также сообщалось, что было принято решение приостановить занятия во всех школах Александровска до 24 февраля. Во всех образовательных учреждениях Пермского края усилены меры безопасности.

