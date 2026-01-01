Появилось видео с места происшествия в прикамской школе, где подросток напал с ножом на одноклассника Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Появилось видео с места происшествия в школе, где подросток напал с ножом на одноклассника. Кадрами поделился региональный следственный комитет в своих соцсетях.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Напомним, утром 19 февраля в одной из школ Александровска подросток с ножом напал на одноклассника. Сейчас пострадавшему проводят операцию в березниковской больнице. После планируется бортом санавиации доставить его в Пермь. Нападавший задержан и доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий.

Ранее также сообщалось, что было принято решение приостановить занятия во всех школах Александровска до 24 февраля.













