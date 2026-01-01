В Пермском крае школьник напал на сверстника с ножом Подростка доставят в больницу Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В школе №1 Александровска (Пермский край) семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать всё возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам», — написал он в своём телеграм-канале.

В данный момент на месте работают правоохранительные органы. Иных подробностей не сообщается.

UPD Прокуратура начала проверку по факту нападения.

