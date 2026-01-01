В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту нападения в школе Александровска Подросток ранил сверстника ножом Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Александровска организовала проверку по факту нападения школьника на одноклассника в местной школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура даст оценку условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На место происшествия в школу выехал прокурор Александровска Андрей Малкин.

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие случилось утром 19 февраля. Губернатор Пермского края сообщил, что семиклассник напал с ножом на сверстника в школе, после чего раненого мальчика в тяжёлом состоянии отвезли в Березники, а потом могут доставить санавиацией в Пермь.

