В Александровске Пермского края отменены занятия во всех школах В образовательных учреждениях Прикамья приняты дополнительные меры безопасности

фото: freepik

freepik.com

После происшествия в школе №1 города Александровска на место прибыли представители Министерства образования и науки Пермского края.

Среди них начальник отдела профилактики детского и семейного неблагополучия Ксения Кочергина и начальник отдела обеспечения безопасности в образовательных учреждениях Диляра Матвеева. Также на место прибыли руководитель Соликамского филиала Краевого психологического центра и два специалиста-психолога.

Как сообщили в минобре, создана Межведомственная комиссия, которая занимается детальным изучением обстоятельств инцидента. Администрация Александровска и правоохранительные органы приняли решение приостановить занятия во всех школах города до 24 февраля. В образовательных учреждениях региона приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Следственные органы СК России по Пермскому краю начали расследование уголовного дела, возбуждённого по факту нападения с ножом на ученика, которое квалифицируется как покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также халатность (ст. 293 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, утром 19 февраля 2026 года 13-летний ученик школы, находясь на третьем этаже учебного заведения в городе Александровске, в ходе конфликта с одноклассником нанёс ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший был госпитализирован. Нападавший задержан и доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий.

