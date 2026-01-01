В Пермском крае возбуждено уголовное дело о покушении на убийство школьника
Нападавшему 13 лет
Следственные органы СК России по Пермскому краю начали расследование уголовного дела, возбуждённого по факту нападения с ножом на ученика, которое квалифицируется как покушение на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также по факту халатности (ст. 293 УК РФ) и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
По данным следствия, утром 19 февраля 2026 года 13-летний ученик школы, находясь на третьем этаже учебного заведения в городе Александровске, в ходе конфликта с одноклассником нанёс ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший был госпитализирован. Нападавший задержан и доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России, которые назначают необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования будут установлены причины и условия, которые привели к совершению преступления.
Ранее сообщалось, что семиклассника, напавшего с ножом на сверстника в школе в Пермском крае, помогли обезвредить учителя.
Прокуратура ведёт проверку по факту нападения.
