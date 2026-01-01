В Прикамье напавшего с ножом семиклассника обезвредили работники школы Они отобрали у ученика холодное оружие Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Семиклассника, напавшего с ножом на сверстника в школе в Пермском крае, помогли обезвредить учителя. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент, напомним, произошёл в школе №1 в Александровске. Учителя, работающие в этом образовательном учреждении, смогли обезвредить нападавшего, отобрав у него нож. После этого они вызвали сотрудников МВД.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины, побудившие подростка совершить нападение. Пострадавший получил серьёзные ранения и находится в тяжёлом состоянии. Для его транспортировки в Березники готовится к вылету санавиация.

Прокуратура начала проверку по факту нападения.

