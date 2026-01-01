К реконструкции кунгурского «Гостиного двора» в Прикамье приступят в 2026 году В прошлом году проектная документация прошла госэкспертизу Поделиться Твитнуть

Фото: министерство строительства Пермского края

Работы по реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре начнутся в 2026 году. Об этом министр строительства Прикамья Артём Габдрахманов рассказал на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры 17 февраля.

«В прошедшем году мы завершили проектирование объекта федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре. В текущем году планируем приступить к его реставрации», — сообщил он в рамках доклада о строительстве объектов культуры в регионе.

Напомним, акт историко-культурной экспертизы на реализацию проекта сохранения объекта культурного наследия и его адаптации к современным нуждам был получен в 2024 году. В ноябре 2025-го Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение.

Планируется, что после завершения реставрационных работ в здании откроются торговые и ярмарочные зоны, мастерские для ремесленников, галереи для выставок и другие подобные пространства. Как писал «Новый компаньон», в ходе реконструкции объекта будет укреплён фундамент, отреставрированы лестницы, восстановлена кирпичная кладка, обновлены инженерные коммуникации и система вентиляции, заложенные ранее оконные и дверные проёмы будут восстановлены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.