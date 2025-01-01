Алёна Бронникова Проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре прошёл госэкспертизу Положительное заключение получено 20 ноября Поделиться Твитнуть

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

Государственная экспертиза 20 октября выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре. Информация опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.

Заключение выдало ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» подготовило пермское ООО «Проектно-строительная компания «Рестюнион». Заказчиком является ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

Ранее «Новый компаньон» писал, что проект реконструкции Гостиного двора получал отрицательное заключение госэкспертизы несколько раз. Власти поясняли, что замечания вызвала сметная документация, при этом сами проектные решения получили положительную оценку.

