Проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре снова не прошёл госэкспертизу Объект должны были отремонтировать к 2026 году Поделиться Твитнуть

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

В Пермском крае проект сохранения объекта культурного наследия «Гостиный двор» в Кунгуре снова не прошёл госэкспертизу. Информация о получении отрицательного заключения ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» от 30 июля 2025 года опубликована на портале ЕГРЗ.

Реконструкцией объекта занимается краевое управление капитального строительства. Разработчиком проекта указана пермская проектно-строительная компания «Рестюнион».

Теперь подрядчику необходимо провести доработку проектной документации с устранением замечаний, после чего документация снова будет направлена для прохождения государственной экспертизы.

Ранее отрицательное заключение госэкспертизы проект получал 10 марта 2025 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», прежде завершить реконструкцию Гостиного двора планировалось в 2024 году, однако затем срок перенесли на 2026-й. Работы оценивались в 661 млн руб. В январе 2025 года стало известно, что проект проходит госэкспертизу, и к реставрации приступят сразу после получения положительной оценки.

Пакетом поправок к бюджету Прикамья на ближайшую трёхлетку объект был включён в региональную Адресную инвестиционную программу. В соответствии с проектно-сметной документацией власти предложили дополнительно направить на реализацию проекта в 2025 году 100 млн руб., а в 2027-м — 333,8 млн руб.

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