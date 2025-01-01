Проект реконструкции ОКН «Гостиный двор» в Пермском крае не прошёл госэкспертизу Документация отправлена на доработку Поделиться Твитнуть

Кунгур. Гостиный двор. Фото: Презентация Госинспекции по охране ОКН Пермского края

В Пермском крае проект сохранения объекта культурного наследия «Гостиный двор» в Кунгуре не прошёл госэкспертизу. Информация о получении отрицательного заключения ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» от 10 марта 2025 года опубликована на портале ЕГРЗ.

Реконструкцией объекта занимается краевое управление капитального строительства. Разработчиком проекта указано пермская проектно-строительная компания «Рестюнион». Сдвинутся ли сроки окончания работ по проекту из-за отрицательного заключения, в краевом правительстве не сообщают.

«В Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края пояснили, что после получения отрицательного заключения государственной экспертизы заказчиком будет проведена доработка проектной документации с устранением замечаний. После чего документация снова будет направлена для прохождения государственной экспертизы», — сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

Как писал ранее «Новый компаньон», завершить реконструкцию Гостиного двора планировалось в 2024 году, однако затем срок перенесли на 2026-й. Работы оценивались в 661 млн руб. В январе 2025 года стало известно, что проект проходит госэкспертизу, и к реставрации приступят сразу после получения положительной оценки.

Пакетом поправок к бюджету Прикамья на ближайшую трёхлетку объект был включён в региональную Адресную инвестиционную программу. В соответствии с проектно-сметной документацией власти предложили дополнительно направить на реализацию проекта в 2025 году 100 млн руб., а в 2027-м — 333,8 млн руб.

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