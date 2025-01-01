Алёна Бронникова Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре включат в адресную инвестпрограмму Прикамья В бюджете дополнительно предусмотрят 433 млн рублей Поделиться Твитнуть

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

В Прикамье предлагают включить в краевую адресную инвестиционную программу планы по реконструкции объекта культурного наследия «Гостиный двор» в Кунгуре. Проектом изменений в бюджете Пермского края на 2025-2027 годы в связи с этим предлагается предусмотреть дополнительные расходы.

В текущем году власти предлагают направить 100 млн руб., а в 2027-м — 333,8 млн руб. Отмечается, что объект необходимо обеспечить дополнительным финансированием в соответствии с проектно-сметной документацией, направленной на государственную экспертизу.

Как писал ранее «Новый компаньон», завершить реконструкцию Гостиного двора планировалось в 2024 году, однако затем срок перенесли на 2026-й. Работы оценивались в 661 млн руб. В январе 2025 года стало известно, что проект проходит госэкспертизу, и к реставрации приступят сразу после получения положительной оценки. В феврале губернатор поручил ускорить работы и предусмотреть размещение в здании ремесленных и креативных индустрий.

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