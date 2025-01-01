Алёна Бронникова Проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре Прикамья отправлен на госэкспертизу Работы планируется завершить в 2026 году Поделиться Твитнуть

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Проект реконструкции объекта культурного наследия «Гостиный двор» в Кунгуре направлен на оценку госэкспертизы. Об этом ИА «Текст» сообщили в министерстве строительства Прикамья.

«Работы по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре запланированы на 2024-2026 годы, включая проектно-изыскательские работы, которые проводились в этом году. Сейчас проект на оценке в госэкспертизе», — цитирует издание ведомство.

Средства на восстановление объекта запланированы в бюджете региона. В рамках проекта планируются ремонт, усиление фундаментов, переустройство перекрытия цокольного этажа наружной галереи и чердачного перекрытия, восстановление лепнины и пр.

Планы восстановления памятника архитектуры были озвучены несколько лет назад, и в 2018 году была представлена концепция, включающая создание торговых рядов и зон общественного питания. Летом 2024 года стало известно, что краевые власти намерены завершить работы по реконструкции в 2026 году. Стоимость работ оценивалась в 661 млн руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», в ближайшие три года из краевого бюджета будет направлено 3,32 млрд руб. на работы по сохранению объектов культурного наследия. В том числе, «Корпуса производственных железнодорожных мастерских», «Театра драматического», «Гостиного двора», «Благородного собрания» и «Хохловки».

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