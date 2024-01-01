Алёна Бронникова На реставрацию объектов культурного наследия Прикамья направят 3 млрд рублей Большая сумма запланирована на 2026 год Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

В ближайшие три года власти Прикамья планируют направить из бюджета 3,32 млрд руб. на работы по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы.

Согласно документу, средства будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы госучреждений и СПО в сфере культуры. В том числе, на проведение работ по сохранению ОКН «Корпус производственных железнодорожных мастерских», «Театр драматический», «Гостиный двор» и «Благородное собрание» для современного пользования, а также на работы по сборке экспозиционных объектов национальных усадеб в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

В 2025 году финансирование составит 991,95 млн руб., в 2026-м — 1,7 млрд руб., в 2027 году — 621,59 млн руб.

Напомним, в АЭМ «Хохловка» ведутся работы по реставрации имеющихся экспонатов и строительству новых в рамках принятого в 2019 году трёхлетнего мастер-плана. Экспозиция в 2024 году уже пополнилась новыми уникальными объектами, в планах — строительство ещё нескольких.

В июле с АО «Стройземнедвижимость-Пермь» был подписан контракт на выполнение работ по сохранению корпуса № 2, где ранее были дрезинный, кузнечный, энергосиловой цеха и котельная, на 11,39 млн руб. Здание является памятником истории и культуры регионального значения «Корпус производственных железнодорожных мастерских».

Кроме того, в августе стало известно, что из краевого бюджета дополнительно выделят 268,8 млн руб. на реставрацию корпуса хореографического училища и здания Благородного собрания. В последнем после реконструкции планируется создать многофункциональное пространство для проведения мероприятий.

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