Алёна Бронникова В пермском музее «Хохловка» появится музейная улица На территории учреждения ведутся работы по строительству новых объектов Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

Экспозиция музея «Хохловки» в Пермском крае в 2024 году пополнилась новыми объектами. На территории уже установлены новые уникальные памятники деревянного зодчества, а в планах — строительство ещё нескольких объектов.

Как сообщает perm.aif.ru, сейчас для посещения уже открыта изба Афанасия Батуева, построенная в 1899 году. Объект перевезли из д. Пеклаыб (Косинский округ). Избу специалисты музея обнаружили ещё в конце 1970-х годов, тогда же был разработан проект реставрации, но владельцы жили в ней и отказались продавать дом. Осенью 2019 года хозяин согласился передать избу музею. Сейчас в ней организована выставка об искусстве набойки по ткани «Всяк на свой манер».

В территориальных секторах «Северо-западное Прикамье» и «Северное Прикамье» установили колодец-журавль и колодец с колёсным механизмом из д. Важ-Пашня (Кудымкарский округ). Объекты создавали по обмерным чертежам, а при сборке использовали сохранившиеся элементы, привезённые из экспедиций 2022 года.

Кроме того, на данный момент в музее завершена сборка усадьбы русского крестьянина из д. Копорушки, завершается возведение усадьбы марийского крестьянина из д. Красный Луг (Суксунский округ). После окончания всех работ они войдут в экскурсионный маршрут.

В ближайших планах музея — строительство у церкви Преображения Господня из с. Янидор три объекта из Чердынского округа: волостное правление из с. Тулпан, строение Г-образной формы из д. Кольчуг и дом Н. Г. Поздеева из д. Савина. В секторе «Южное Прикамье» у Богородицкой церкви и шатровой колокольни появится усадьба Н. М. Быкова из д. Буланово (Сивинский округ). В этом году учреждение приступит к строительству кузни с сараем для хранения угля и коновязью, завершить работы планируется в следующем году.

«Из новых строений из Куединского, Уинского, Суксунского и Кунгурского округов в будущем образуется музейная улица. Она будет тянуться от усадьбы В. И. Игошева практически до ветряной мельницы», — сообщает издание.

Вместе с новыми памятниками в архитектурно-этнографическом музее будут обустроены сцена, торговые ряды, сооружения на набережной и стилизованное ограждение. Для гостей с ОВЗ планируется организовать работу электрокаров по территории «Хохловки».

Напомним, в комплексе музея находятся 15 объектов культурного наследия, из которых 13 имеют региональное значение, а два — федеральное. За последние пять лет отреставрировано 11 зданий. В 2019 году был принят трёхлетний мастер-план музея, частью которого стала также программа реставрации экспонатов музея, рассчитанная на несколько лет вперёд. В 2023 году музей принял более 85 тыс. посетителей.

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