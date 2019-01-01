Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Преображение «Хохловки» В архитектурно-этнографическом музее активно идут реставрационные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

Пустынная Хохловка похожа на рай. Лужайки и перелески отдыхают от многочисленных туристов; если есть в Пермском крае место, которому режим изоляции пошёл на пользу, то это здесь. Наверняка и реставраторам, которые работают с музейными экспонатами уже второй год, отсутствие посетителей на руку: спокойнее всё-таки. Правда, заведующая Архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка» Юлия Бушмакина утверждает, что большой разницы нет: реставрация точно так же шла бы, если бы музей не закрывали для посетителей. В 2019 году был принят трёхлетний мастер-план музея, и ему надо следовать.

В прошлом году многие пункты этого плана уже были выполнены: отремонтирован участок дороги, появились парковка, остановочный комплекс и визит-центр. Благодаря поддержке министерства культуры Пермского края будут приобретены новые экспонаты, чего не было много лет. Специалисты Пермского краеведческого музея активно ищут сохранившиеся объекты деревянного зодчества по всему региону.

Светлана Сухарева

Важнейшая часть мастер-плана — программа реставрации экспонатов музея, рассчитанная на несколько лет вперед. В прошлом году уже отреставрировали несколько построек. Например, всеми любимую мельницу, которую можно увидеть на логотипе музея. Каждый, кто имеет отношение к процессу реставрации, говорит об этом с гордостью: ведь мельница четыре года простояла без лопастей, а теперь обзавелась великолепными лопастями из лиственницы.

Отремонтирована и изба Игошева, та, что рядом с сельским пожарным депо. Сотрудники музея особенно берегут этот дом, сложенный из могучих лиственничных стволов, диаметр которых доходит до полуметра. Реставраторы заменили на избе кровлю, выровняли крыльцо, обработали стены всевозможными защитными составами: против грибков, против личинок, против огня… Такая обработка проводится на всех музейных экспонатах.

В прошлом году началась и реставрация Никольской солеварни, однако процесс оказался настолько сложным и трудоёмким, что завершаются работы только сейчас. Владимир Чурилин, генеральный директор компании-подрядчика — ООО «Наследие», говорит, что объект готов на 65 %. Сейчас компания приступает к ответственному этапу — реставрации кровли.

Светлана Сухарева

Старинное здание ведёт себя непредсказуемо. Оно было перевезено в Хохловку и на скорую руку собрано в 1980-е годы, и сейчас реставраторы находят множество дефектов, которые никто не учитывал, но которые надо устранять. «Было бы легче разобрать солеварню полностью, заменить некоторые венцы и сложить заново, однако работа с памятником предполагает особое отношение и особые подходы: использовалась сложная технология, при которой здание полностью приподнимается над фундаментом», — признаётся Чурилин. По его словам, 70 % старинных брёвен — в прекрасном состоянии, вот только их концы пострадали, поскольку активно подвергались внешним воздействиям.

Несмотря на все трудности, «Наследие» рассчитывает завершить реставрацию солеварни к середине августа.

Светлана Сухарева

Начинается реставрация двух построек из Коми-пермяцкого сектора экспозиции. В керку (избе) Павла Ивановича Кудымова просело крыльцо: надо ремонтировать фундамент, а также менять сгнившие венцы и кровлю. Используются только те материалы, которые применялись изначально при постройке: так, в качестве теплоизоляции в двухслойной кровле будет размещена береста. Именно так поступали коми-пермяцкие крестьяне, а вот реставраторы до сих пор берестой не пользовались.

В усадьбе Николая Петровича Светлакова проблемы похожие, задачи те же, но условия иные; например, здесь совершенно другая конструкция фундамента — он свайный.

Специалисты ООО «Пермстроймет+» ещё и отреставрируют въездные ворота избы Кудымова, а у избы Светлакова их восстановят взамен утраченных.

Светлана Сухарева

Как рассказал «Новому компаньону» руководитель Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александр Жуковский уже в этом году планируется начало реставрации ещё одного хохловского экспоната — церкви Преображения из села Янидор. Проектная документация на этот объект полностью готова, предстоит провести процедуру определения подрядчика, прежде чем приступить к реставрации: это один из самых ценных экспонатов в музее, федеральный статусный памятник. Если удастся завершить конкурс и определиться с подрядчиком в июне, часть работ можно будет проделать в нынешнем году, а в целом реставрация церкви займёт не менее двух лет.

На очереди к реставраторам ещё шесть уникальных памятников из Хохловки, в том числе второй федеральный памятник — Богородицкая церковь. Это особый объект: один из первых экспонатов, привезённых в Хохловку, и один из самых древних — XVII век. Церковь, венчающая Хохловский холм, — визитная карточка музея, узнаваемая не меньше, чем ветряная мельница. Всё, что связано с этой древней и очень ценной церковью, требует щепетильности, поэтому конкурс на её реставрацию пройдёт по особой процедуре, отдельно от других пяти объектов.

В очереди на реставрацию в 2021 году — пожарная часть, соляной и зерновой амбары, усадьба Баталовых и колокольня. Ожидается, что к концу года подрядчики подготовят проекты. В начале следующего года Инспекция по охране памятников намерена провести все конкурсы на производство реставрационных работ.

Светлана Сухарева

Александр Жуковский смотрит на процесс с оптимизмом: он считает, что большинство хохловских экспонатов удастся отреставрировать к 300-летию Перми, и средств на это в Пермском крае достаточно. Всё-таки Хохловка — это важный бренд Перми, узнаваемый на туристическом рынке. С Жуковским согласна и Юлия Бушмакина: мастер-план — это гарантия комплексного подхода к обновлению Хохловки, где учитывается всё — и поддержка существующих экспонатов, и приобретение новых, и благоустройство территории, и сервисы для посетителей.

Заведующая комплексом надеется, что, возможно, в августе архитектурно-этнографический музей примет посетителей и в Хохловке снова начнутся культурные события — фестиваль исторической реконструкции и фольклорный фестиваль.

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