За 2023 год музей «Хохловка» в Прикамье посетили свыше 85 тысяч человек Поделиться Твитнуть

В 2023 году архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в Пермском крае принял более 85 тыс. посетителей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале. Он посетил музей с рабочим визитом.

В данный момент в «Хохловке» продолжается процесс сборки новых национальных усадеб и плановая реставрация существующих объектов культурного наследия, включая усадьбы Баталовых, Амбар для зерна, Богородицкую церковь и усадьбу марийского крестьянина из Красного луга. Кроме этого, продолжается работа по созданию и установке модульных причалов для круизных судов и малых лодок.

Завершена сборка новых экспозиций, среди которых усадьба из Копорушек, колодец из Важ-Пашни и усадьба коми-пермяцкого крестьянина из Пеклаыб, а также работы по разработке проектно-сметной документации для некапитальных сооружений на территории музея, включая сцену, торговые ряды и набережную, а также стилизованные ограждения и указатели парковки для посетителей.

напомним, в комплексе музея находятся 15 объектов культурного наследия, из которых 13 имеют региональное значение, а два — федеральное. За последние пять лет отреставрировано 11 зданий.

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