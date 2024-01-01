С подрядчиком из Перми заключили контракт на ремонт одного из корпусов Завода Шпагина Работы нужно выполнить до 28 ноября 2024 года Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Региональное министерство закупок объявило итоги конкурса по поиску подрядчика, который займётся работами по сохранению одного из корпусов Завода Шпагина по ул. Советской, 1 в Перми. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Речь идёт о корпусе № 2, где ранее были дрезинный, кузнечный, энергосиловой цеха и котельная. В документации аукциона говорится, что здание является памятником истории и культуры регионального значения «Корпус производственных железнодорожных мастерских».

Общая площадь здания составляет 2,9 тыс. кв. м. Подрядчику предстоит провести ремонт внутренних сетей и кровли. Работы нужно выполнить до 28 ноября 2024 года.

Начальная цена контракта составляла 11 млн 449 тыс. руб. Победителем закупки признано АО «Стройземнедвижимость-Пермь», гендиректор Андрей Зеленин. Компания согласилось выполнить работы за 11 млн 392 тыс. руб. Контракт с компанией подписан 31 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.