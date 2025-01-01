Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Хохловке будет отреставрирована деревянная церковь, а в Барде – мечеть Губернатор Пермского края дал поручение по размещению ремесленных и креативных индустрий в Гостином дворе в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Кунгур. Гостиный двор. Фото: Презентация Госинспекции по охране ОКН Пермского края

В ходе заседания правительства Пермского края 13 февраля глава Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева сообщила, что проект реконструкции объекта культурного наследия (ОКН) «Гостиный двор» в Кунгуре находится на государственной экспертизе, и реставрационные работы планируется начать сразу после получения экспертного заключения.

Как уже писал «Новый компаньон», завершение реставрации планируется на 2026 год.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил ускорить реконструкцию ОКН и задуматься о его функциональном наполнении.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Рассчитываю, что в этом году мы уже перейдём к работам, долго шли по подготовке проекта. Непростой объект. Ещё раз хочу обратить на это внимание строительного блока: надо быстрее переходить к реализации, завершать прохождение экспертизы проекта, переходить к делу. Такие объекты должны быть наполнены ремесленными индустриями — с учётом существования в Кунгуре ремесленного училища и керамических производств... Я подчеркну: каждый квадратный метр после реконструкции Гостиного двора должен быть использован на все сто, чтобы там было интересно находиться и местным жителям, и гостям.

На этом же заседании губернатор дал аналогичное поручение по поводу Гостиного двора в Чердыни.

Кроме того, Анна Князева проинформировала правительство о том, что продолжаются реставрационные работы на ОКН, расположенных на территории кампуса ПГНИУ (ул. Генкеля, 7 и 7а): реставрация крыш, фасадов, окон и дверных заполнений.

Разрабатывается проектная документация на проведение работ по реставрации Богородицкой церкви из села Тохтарёво в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». В минувшем году был отреставрирован другой деревянный храм на территории музея — церковь Преображения из села Янидор.

Ещё одно культовое здание, которое планируется отреставрировать в наступившем году в Пермском крае, — деревянная мечеть в Барде.

Особенно большой объём реставрационных работ предстоит в Соликамске в связи с его приближающимся юбилеем.

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