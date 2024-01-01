В кампусе ПГНИУ началась реставрация двух исторических корпусов Поделиться Твитнуть

На территории Пермского государственного научного исследовательского университета начались работы по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования двух исторических корпусов. Об этом сообщили в прессс-службе краевого правительства.

Ремонтируемые здания находятся на ул. Генкеля, 7 и 7А и являются объектами культурного наследия регионального значения. Подрядчик — пермская компания ООО «Пермстроймет+» — отреставрирует фасады зданий, входные группы, крыши, а также обустроит архитектурную подсветку за 265,7 млн руб. Заказчиком работ выступает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Работы ведутся на средства краевого бюджета.

В корпусах расположены историко-политологический и философско-социологический факультеты, физико-математический институт, институт компьютерных наук и технологий, кафедры биологического факультета, Колледж профессионального образования, Музей истории и пр. Работы будут проводится таким образом, что не помешают учебному и научному процессу.

Согласно контракту, корпус № 4 (ул. Генкеля, 7А) должны отремонтировать до 13 сентября 2024 года, а корпус №2 (ул. Генкеля, 7) - до 28 декабря 2024 года.

Комплекс зданий был построен к 1914 году на средства мецената Николая Мешкова. Строительство велось по проекту шведских архитекторов в стиле американского модерна. В 1916 году эти корпуса были переданы в дар открывающемуся Пермскому отделению Петроградского университета.

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