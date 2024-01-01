Два исторических корпуса ПГНИУ отреставрирует пермский подрядчик Работы начнутся в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья подвели итоги конкурсов на выполнение ремонта, реставрации и приспособления для современного использования двух объектов культурного наследия регионального значения. Речь идёт об учебных корпусах № 2 и 4 Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ) по ул. Генкеля, 7 и 7а. Работы на обоих объектах выполнит ООО «Пермстроймет+» (Пермь). В ближайшее время с компанией заключат контракты на общую сумму 265,7 млн руб.

Заказчиком выступает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Деньги на ремонт выделят из краевого бюджета.

Согласно техзаданиям, подрядчику предстоит отреставрировать фасады, входные группы и крыши зданий, а также обустроить архитектурную подсветку.

На ремонт корпуса №2 направят 192,9 млн руб., работы должны быть проведены с 14 мая по 28 декабря 2024 года.

Стоимость ремонта и реставрации корпуса № 4 — 72,9 млн руб. Сроки проведения работ: с 14 мая по 13 сентября 2024 года.

По данным сайта Сбис, ООО «Пермстроймет+» зарегистрировано в 2003 году. Директор организации — Сергей Фарберов. Основным видом деятельности является производство прочих отделочных и завершающих работ. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб. Компания принимала участие в 710 торгах, из них выиграла 490. Основным заказчиком является УКС Пермского края.

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