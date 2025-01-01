Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Готовятся к реставрации знаменитые церкви севера Пермского края Чердынский Дом спорта может сменить местоположение Поделиться Твитнуть

Церковь в селе Вильгорт. Фото: Презентация Госинспекции по охране ОКН Пермского края

На заседании правительства Пермского края 13 февраля начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева подробно рассказала, какие работы ведутся и планируются для сохранения исторического и архитектурного наследия Чердыни и её окрестностей.

Уже отреставрирована древнейшая деревянная церковь на Урале — в селе Пянтег Чердынского округа. В нынешнем году будет завершено благоустройство территории вокруг храма. Завершена реставрация красивейшего здания богадельни купца Лунегова, где располагается Чердынская детская школа искусств.

Сейчас проходят реставрационные работы на двух значимых объектах культурного наследия этой территории: здании богадельни в посёлке Ныроб, где располагается музейный центр имени боярина Михаила Романова, и Воскресенском соборе в Чердыни, известном своей высокой колокольней со смотровой площадкой.

Ведётся разработка проектной документации на реставрацию трёх знаменитых храмов в Чердынском муниципальном округе — церквей в сёлах Вильгорт, Камгорт и Бондюг.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин напомнил, что в Чердыни есть интересный ОКН, который используется не по первоначальному предназначению — это гостиный двор, в котором располагается районный Дом спорта, и необходимо изменить эту ситуацию.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Я считаю очень правильным вернуть былое предназначение этого объекта, но для этого надо построить спортивный объект, районный. Мы поручение такое давали. Прошу не забывать об этом, заложить соответствующие средства в бюджет, в адресную инвестиционную программу. Ну, и параллельно смотреть, как мы будем готовить проектную документацию на то, чтобы убрать заложенные своды, окна и витражи, посмотреть состояние этого объекта, чтобы сделать из него центр для туристического притяжения.

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