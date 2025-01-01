У экспертов появились вопросы к смете проекта ремонта Гостиного двора в Кунгуре После устранения замечаний проект повторно отправят на экспертизу Поделиться Твитнуть

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

В Министерстве строительства Прикамья объяснили причину, по которой проект сохранения объекта культурного наследия «Гостиный двор» в Кунгуре вновь получил отрицательное заключение госэкспертизы. Как рассказали в ведомстве, замечания вызвала сметная документация, сами проектные решения получили положительную оценку.

«Положительную оценку главгосэкспертизы получили проектные решения по реконструкции и приспособлению к современному использованию здания Гостиного двора. В настоящий момент необходимо устранить замечания экспертов по сметной документации, после чего проект будет направлен на рассмотрение в Главгосэкспертизу РФ для получения положительного заключения», — сообщили «Новому компаньону» в минстрое.

Напомним, 30 июля В Пермском крае проект реконструкции снова не прошёл госэкспертизу. Ранее отрицательное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» проекту было выдано 10 марта. Реконструкцией занимается краевое управление капитального строительства. Разработчиком проекта указана пермская проектно-строительная компания «Рестюнион».

Прежде завершить работы по восстановлению Гостиного двора планировалось в 2024 году, затем срок перенесли на 2026-й. Работы оценивались в 661 млн руб.

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