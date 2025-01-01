В минстрое Прикамья рассказали подробности о реконструкции Гостиного двора в Кунгуре Объект планируется сделать новым культурно-туристическим центром региона Поделиться Твитнуть

Фото: министерство строительства Пермского края

В министерстве строительства Пермского края раскрыли некоторые подробности реконструкции знакового для Кунгура и всего Прикамья исторического здания — Гостиного двора. В ведомстве отметили, что сейчас завершено проектирование и инженерные изыскания, получено заключение историко-культурной экспертизы.

«Гостиный двор», известный также как «Круглый магазин», представляет собой кирпичное здание высотой от одного до трёх этажей. Оно построено в XIX веке по проекту архитектора Рудольфа Карвовского и является типичным примером архитектуры гостиных дворов, выполнен в форме «каре». Здание отражает период процветания купеческих городов в Прикамье.

Проект реставрации и приспособления памятника к современному использованию был детально разработан совместными усилиями сотрудников краевого минстроя и Управления капстроительства региона и экспертами. Он предполагает создание современного общественного пространства с торговыми и ярмарочными площадками для ремесленников, выставочными галереями и творческими студиями.

Фото: министерство строительства Пермского края

Проектная документация предусматривает масштабные работы по реконструкции исторического здания общей площадью 9,5 тыс. кв. м, включая восстановление фасадов в соответствии с их первоначальным обликом. Для этого была проведена обширная исследовательская работа, включающая изучение архивных материалов и исторических фотографий.

Фото: министерство строительства Пермского края

В ходе реконструкции укрепят фундамент, отреставрируют лестницы и восстановят кирпичную кладку. Также планируется модернизировать инженерные коммуникации и систему вентиляции. Заложенные ранее оконные и дверные проёмы будут восстановлены.

Фото: министерство строительства Пермского края

Как ранее писал «Новый компаньон», 20 ноября Главгосэкспертиза РФ дала положительное заключение на проект сохранения объекта культурного наследия и его адаптации к современным нуждам. Проектную документацию подготовило пермское ООО «Проектно-строительная компания «Рестюнион». Заказчиком является Управление капстроительства Пермского края.

