В Прикамье восстанавливают «Гостиный двор» в Кунгуре Объект культурного наследия федерального значения построили в XIX веке

Гостиный двор в Кунгуре

Константин Долгановский

Кунгурский «Гостиный двор» ждет своей реставрации. Разработанный план восстановления нацелен на возвращение историческому зданию его былого облика. Проект был создан благодаря тщательному исследованию архивных материалов и фотоснимков XIX века и получил одобрение от Главгосэкспертизы России.

По данным краевого минстроя, строителям предстоит не просто восстановить архитектурные детали, но и интегрировать объект в современную среду. Для этого будут проведены работы по укреплению основания, модернизации внутренних перекрытий и крыши, восстановлению заложенных оконных и дверных проёмов, а также обеспечена доступность лестниц для людей с ОВЗ.

Планируется, что после завершения реставрационных работ в здании откроются торговые и ярмарочные зоны, мастерские для ремесленников, галереи для выставок и другие подобные пространства.

«Гостиный двор» представляет собой редкий для Урала уцелевший комплекс зданий, относящихся к торговой архитектуре периода купечества. Возведенное в XIX столетии из кирпича и сформированное в виде замкнутого четырехугольника, это сооружение является отражением процветания купеческих поселений того времени.

