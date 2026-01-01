На содержание объектов «Зелёного кольца» в Перми выделено 102 млн рублей В течение года запланировано открытие трёх визит-центров Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Перми на содержание в 2026 году объектов «Зелёного кольца» выделено 102,7 млн руб. Информацию представил начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Дмитрий Андреев на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры 17 февраля.

В частности, на содержание экопарков в долинах рек Егошихи и Данилихи будет направлено 63,2 млн руб., из них 23,9 млн руб. на услуги охраны, 25,2 млн руб. на содержание территорий, 11,1 млн руб. — содержание визит-центров, а также 3 млн руб. на коммунальные услуги. Содержание территорий, услуги охраны, ремонт мест отдыха и санитарно-оздоровительные мероприятия в Черняевском лесу в этом году обойдутся в 39,5 млн руб.

В течение этого года также запланировано открытие четырёх визит-центров в долинах малых рек, один из которых уже открылся — на Егошихе, в районе Разгуляя. Создание экспозиций в остальных трёх и их открытие запланированы в течение года — в м/р Горки у Средней дамбы весной, в парке Каменских и Серебрянском у Данилихи — до конца 2026 года.

Кроме того, в прошлом году была разработана проектная документация на новые участки — в долинах рек Ивы и Мулянки. Также разработан проект для Сада Соловьёв в долине реки Уинки и «Южный лес». Институт территориального планирования подготовил концепции развития долин Ивы и Мулянки.

Слайд презентации администрации Перми

В целом на обустройство Черняевского леса, долин рек Егошихи и Данилихи, Егошихинского культурно-мемориального парка и парка Балатово с 2022 по 2025 годы было направлено почти 2 млрд руб.

Все объекты обеспечены системой видеонаблюдения, которая включает в себя более 500 камер. По словам Андреева, система смонтирована и принята, по всем участкам идёт процедура передачи от подрядчика, после которой весь видеопоток будет заводиться в систему «Безопасный город». Процедуру планируют завершить в течение первого квартала 2026 года. Вопрос подключения видеопотока с камер на территории «Зелёного кольца» к системе «Безопасный город» депутаты взяли на контроль.

