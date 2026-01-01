В долинах малых рек Перми открылся первый визит-центр
Планируется открытие ещё трёх
Во вторник, 10 февраля, в Перми открылся визит-центр «Егошиха», расположенный в ландшафтном парке «Разгуляй». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
В визит-центре каждый может узнать больше об истории и природе города, отсюда можно отправиться на прогулку по маршрутам «Зелёного кольца». Уже сейчас в центре проходят лекции и мастер-классы, которые особенно привлекают детей.
«Я пообщался с ребятами и был рад увидеть их живой интерес к выставкам, интерактивным экспозициям и книгам об экологии», — написал глава региона.
Для посетителей центра также организованы экскурсии и семейные мероприятия.
Работа по созданию водно-зелёного каркаса Перми продолжается. В этом году планируется открыть ещё один визит-центр в долине Егошихи, а в следующем году — два новых центра в долине Данилихи.
