В долинах малых рек Перми открылся первый визит-центр Планируется открытие ещё трёх

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

Во вторник, 10 февраля, в Перми открылся визит-центр «Егошиха», расположенный в ландшафтном парке «Разгуляй». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В визит-центре каждый может узнать больше об истории и природе города, отсюда можно отправиться на прогулку по маршрутам «Зелёного кольца». Уже сейчас в центре проходят лекции и мастер-классы, которые особенно привлекают детей.

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

«Я пообщался с ребятами и был рад увидеть их живой интерес к выставкам, интерактивным экспозициям и книгам об экологии», — написал глава региона.

Для посетителей центра также организованы экскурсии и семейные мероприятия.

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

Работа по созданию водно-зелёного каркаса Перми продолжается. В этом году планируется открыть ещё один визит-центр в долине Егошихи, а в следующем году — два новых центра в долине Данилихи.

